Patente a crediti, attivo il portale per le domande

A decorrere dal 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente a crediti, necessaria per operare nei cantieri, tramite il Portale dei servizi

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Confartigianato ricorda che in fase di prima applicazione e fino al 31 ottobre, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi è

possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

Il Settore Ambiente e Sicurezza di Confartigianato è a disposizione degli associati per l’assistenza in merito agli adempimenti richiesti ivi incluso l’iscrizione al Portale dell’INL.