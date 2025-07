Pauroso scontro tra autovetture. Due donne ferite, una al ‘Bufalini’

Grande spavento nella mattinata di ieri alle porte di Massa Lombarda a causa di una paurosa collisione tra due auto, che si è verificata all’intersezione, situata in aperta campagna, tra via Campazzo e via Nuova, quest’ultima traversa della più conosciuta via Bagnarolo. Il bilancio è di due donne ferite, madre e figlia, quest’ultima trasportata in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena con un codice di media gravità.

L’incidente si è verificato intorno alle 8 quando, per cause al vaglio degli agenti del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, un cinquantaseienne residente nel Bolognese, che era al volante di una Renault Megane e che stava percorrendo via Nuova diretto verso via Bagnarolo, giunto al suddetto incrocio a raso, si è scontrato con una Volkswagen Golf che proveniva dalla sua destra. Quest’ultima vettura, condotta da una quarantenne di Massa Lombarda (che stava viaggiando insieme alla madre), stava percorrendo via Campazzo proveniente dal centro di Massa Lombarda.

In seguito al violento impatto le due auto sono piombate in un fossato, arrestando la propria corsa una sopra l’altra a ridosso della recinzione di un’abitazione.

Nel luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo e alla Polizia locale della Bassa Romagna. A avere la peggio è stata la quarantenne, che è stata trasportata a bordo dell’Elisoccorso all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena in condizioni di media gravità, mentre la madre è stata trasportata in ambulanza all’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo. È rimasto invece illeso il cinquantaseienne che era al volante della Megane. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico, a onor del vero assai scarso in quella zona, è stato temporaneamente bloccato e in seguito fatto procedere a senso unico alternato.

Lu.Sca.