Black out a Porto Corsini. Lavori di Enel nel pomeriggio

Dopo cinque weekend di cali di tensioni e black out nell’orario di punta del pranzo negli stabilimenti balneari di Porto Corsini, è stato fissato per oggi l’intervento di Enel che dovrebbe porre fine ai disservizi che hanno messo sotto scacco la località. L’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Cameliani spiega che "i lavori mirano ad aumentare la potenza della cabina elettrica che serve gli stabilimenti di Porto Corsini. In questo modo si riuscirà a rispondere adeguatamente ai picchi di richiesta di corrente, legati all’attività turistica, al caldo e ad altri fattori. Dopo aver appreso la notizia ieri, ho contattato sia gli stabilimenti sia la direzione regionale di Enel. Non ero a conoscenza del problema, perché nessuno si era rivolto a noi, altrimenti mi sarei attivato prima. Dunque, insieme ai gestori, abbiamo deciso di fare l’intervento subito, in modo da non avere problemi a Ferragosto. Con Enel abbiamo proposto due fasce orarie, una al mattino e una al pomeriggio e i gestori hanno scelto quella pomeridiana. Auspicabilmente non ci saranno più cali di tensione".

Nei giorni scorsi i gestori del BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini, Luca Saccardi e Ares Montanari, si sono rivolti al Carlino per portare all’attenzione la problematica dei black out e dei cali di tensione. Secondo quanto raccontato, il disservizio va dai primi di luglio e sta causando non solo problemi allo stabilimento proprio nell’orario di maggior afflusso, ma anche stress nei dipendenti. Inoltre, rischia di danneggiare elettrodomestici e prodotti. Il problema è condiviso anche da Bagno Buco, Barbagno, Bagno Mara e Quevida. "Finalmente è stato programmato l’intervento. La speranza è che sia risolutivo, in modo da lavorare al meglio sia a Ferragosto sia il weekend successivo", commenta Andrea Saccardi.

Durante l’intervento dei tecnici di Enel – dalle 15 alle 17.30 – ci sarà un’interruzione temporanea dell’energia elettrica. Le vie interessate sono: viale Pineta 5, da 17 a 19, da 23 a 27, 8, da 12 a 14, da 18 a 20, 24, 28, 34, 38, da 46 a 54, 2p, 44a, 46a, viale Reno da 1 a 7, da 11 a 15, da 19 a 27, da 31 a 33, da 39 a 41, 47, 1a, 39x, da 6 a 8, da 26 a 28, 34; viale Guerra 19, 31, 15x, 17x, 2b, 4b, 6b, 8b, 10b, 20x; via Po 37x, 34, 38, 50, da 58 a 60, da 66 a 68, 34a; via Sirotti t 39, 1p_sn, 37x, 39a, 2, 12, 44; via Molo Sanfilippo 94; via Guizzetti 21p, 21x e via Lamone 8.

Lucia Bonatesta