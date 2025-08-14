Hana-Bi, note e festa ’90

Il Ferragosto dell’Hana-Bi parte dalla vigilia. Oggi sulla spiaggia di Marina di Ravenna (viale della Pace, 452), due live che fondono energia elettronica, psichedelia, sudore e un filo di distorsione. Sul palco, gli a/lpaca arrivano da Mantova con il loro secondo album “Laughter” fresco di stampa (Dischi Sotterranei, Sulatron, Sour Grapes), un lavoro nato dopo quattro anni di tour in Europa, Regno Unito e Stati Uniti, incluso il SXSW di Austin. Meno psichedelia rispetto al passato, più elettronica, più basso e meno chitarra, ma la stessa matrice kraut e la stessa ossessione per il suono che li ha resi riconoscibili sin dal debutto “Make it Better”. In “Laughter” si ride per non pensare, si balla per non fermarsi, si canta con gli amici per sentirsi vivi: undici tracce nate tra sala prove, registratori casalinghi e studi professionali, piene di personalità e contrasti, tra groove ipnotici, rumore controllato e lampi melodici.

Ad aprire, i Tvfuzz: progetto di Andrea Crispy nato nel 2018 e cresciuto fino a trovare casa nello shoegaze. Dai primi bagliori jungle pop e indie rock a un suono denso di riverberi, chitarre gonfie di nostalgia e atmosfere sospese tra un pomeriggio d’agosto e una videocassetta sbiadita degli anni ’90. Con due album e un Ep alle spalle, il progetto è in continua evoluzione, e in quei cassetti vintage cova un nuovo disco denso di chitarre fuzzate e voci sognanti, che piano piano si prepara a vedere la luce.

E quando i live finiscono, si fa spazio alle danze con la festa di Ferragosto Anni ’90: Trinity, ToffoloMuzik e Chris.