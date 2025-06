Beaches Brew, stasera chiusura col botto

Si prepara a concludersi oggi la XII edizione di Beaches Brew, il festival gratuito sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna, con l’ultima delle tre giornate di musica internazionale, contaminazioni sonore e libertà creativa.

L’ultima serata sarà una grande festa, con una line-up dedicata a una dimensione “dance-party”, tra elettronica, afrobeat, soul e club culture.

Il programma inizierà alle 18.30 con il dj set di Cemento Atlantico (Italia), seguito, alle 19.30, dal live di Susobrino (Bolivia), producer e polistrumentista boliviano (di base a Bruxelles), che propone una miscela di elettronica grondante latino-america. Alle 20.45 salirà sul palco Martha Da’ro (Belgio/Angola): il folle incontro tra R&B e electro soul nel blues contemporaneo della visionaria artista multidisciplinare belgo-angolana attiva tra musica, cinema e teatro. Alle 21.30 sarà la volta di Baby Volcano (Svizzera/Guatemala), l’irriverente witchcraft pop dell’artista svizzero-guatemalteca, performing artist e musicista che ha affascinato il pubblico dei principali festival europei con i suoi live show potenti e all’avanguardia. Alle 22.20 toccherà a Lord Spikeheart (Kenya), alias del cantante, autore e produttore Martin Kanja, figura di spicco della scena metal africana grazie alla sua miscela esplosiva di growls gutturali e rap, che ritorna a Ravenna dopo l’incendiaria performance di chiusura di Transmissions 2024. Alle 23.10 salirà sul palco Marie Davidson (Canada), producer québécoise, dj e polistrumentista che sfida le convenzioni della musica elettronica tra clubbing, techno e canzone francese. A chiudere la serata e l’intero festival, a mezzanotte, sarà dj Fitz (Regno Unito), protagonista immancabile dei closing set del festival, pronto a far ballare il pubblico fino a notte fonda. L’Hana-Bi si trova in viale della Pace 452, a Marina di Ravenna (in foto, da sinistra Davidson e Susobrino).