Pavone d’Oro 2025, sarà un’edizione record: oltre 90 richieste

L’edizione 2025 del Pavone d’Oro, il concorso canoro dedicato alle giovani ugole di

Faenza, registra un entusiasmo senza precedenti: oltre 90 richieste di partecipazione e un coinvolgimento di più di 220 bambini e ragazzi tra concorrenti e progetti collaterali.

Con oltre 90 richieste ricevute, l’edizione 2025 del Pavone d’Oro si candida a essere

inserita tra quelle con il maggior numero di domande di partecipazione mai

ricevute prima. Le richieste sono arrivate da 23 città, distribuite in ben 10 province

italiane, con candidature giunte anche da Veneto, Lazio e Toscana. Le selezioni sono

avvenute nel rispetto delle regole del concorso, che prevedono la priorità ai giovani del distretto faentino (definito storicamente dal prefisso telefonico 0546), arrivando a comporre un totale di 60 canzoni, suddivise equamente tra le tre categorie in gara per l’edizione ventura: A (fino a 10 anni), B (dagli 11 ai 14 anni) e C (dai 15 ai 18 anni).