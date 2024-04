Pedalata a Classe. Iscrizioni aperte entro oggi alle 18

Sono aperte fino alle 18 di oggi le iscrizioni per partecipare, giovedì 25 aprile, alla Pedalata della Liberazione – da Ravenna alla Pineta di Classe, lungo un itinerario che testimonia le azioni che, nel 1944, hanno contribuito alla liberazione di Ravenna. L’evento è organizzato dal Centro educazione alla sostenibilità del Comune. Il ritrovo è previsto alle 10 al giardino 9 novembre 1989 in via Keplero, partenza alle 10.30. Il costo dell’iscrizione 2 euro (verranno devoluti al Comitato cittadino antidroga). Lungo l’itinerario avrà luogo la deposizione di corone nel parco Reginald Barton Stratton a Classe in omaggio al soldato inglese caduto durante la liberazione di Classe e, all’interno della pineta, al cippo in memoria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, giovani partigiani del distaccamento “Garavini” caduti entrambi nella lotta di liberazione. All’arrivo, alle 12 presso Ca’ Acquara (Pineta di Classe), ristoro offerto da ATCRA2 e associazioni venatorie.