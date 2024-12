Pedalate solidali, direttivo e attività

L’associazione di promozione sociale ‘Pedalare per chi non può’ ha rinnovato, nell’assemblea dei soci, il proprio consiglio. Sono risultati eletti Andrea Cappelli, Giovanni Conti, Lorenzo Felice, Roberto Renzi e Marina Spada. Il nuovo consiglio si è poi riunito eleggendo Giovanni Conti presidente, Roberto Renzi vicepresidente e Marina Spada segretaria. Durante la serata è stato presentato il programma delle attività del 2025, molto nutrito di appuntamenti, a partire dalla cena sociale con lotteria il 18 gennaio. Poi, il 23 febbraio vendita torte sul sagrato chiesa di San Marco, il 6 aprile vendita piante a San Lazzaro in Borgo, 13 aprile caccia al tesoro, novembre/dicembre cena sociale e lotteria. Infine, il presidente Giovanni Conti ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto ai consiglieri uscenti e un augurio di buon lavoro al neo eletto consiglio.

g.g.