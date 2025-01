’Pellegrini di speranza’: la marcia della pace a Faenza il 26 gennaio

Il 26 gennaio la comunità della Diocesi di Faenza-Modigliana si riunirà per vivere un momento di condivisione e riflessione nel segno della pace.

L’iniziativa, intitolata ’Pellegrini di Speranza – Lasciamo impronte di pace’, invita i fedeli a un pellegrinaggio a piedi che si concluderà con l’arrivo alla cattedrale di Faenza.

L’evento inizierà alle 15.30 con il ritrovo nella parrocchia di Sant’Antonino, in corso Europa 73 da cui partirà il cammino verso la cattedrale.

Un’attenzione particolare, si legge nel sito, è rivolta ai più giovani: i bambini e i ragazzi, dalla prima elementare alla terza media, si ritroveranno alle ore 14.30 al Seminario in via degli Insorti 56, Faenza, per un momento loro dedicato.

Il pellegrinaggio si concluderà alle 17.30 con un momento comune presso la cattedrale, in piazza della Libertà.

Per chi parteciperà alla camminata, è consigliato il parcheggio in piazza delle Erbe, facilmente accessibile.

L’evento in programma il 26 è organizzato dalla Pastorale Sociale della diocesi, con il contributo di diverse realtà ecclesiali e associative locali, tra cui Caritas Diocesana, Azione Cattolica Faenza-Modigliana, Acli, Agesci e Movimento Cristiano Lavoratori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email pastoralesociale@diocesifaenza.it.