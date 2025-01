’Pensaci, Giacomino!’ al Masini. Pirandello visto da Pattavina

Pippo Pattavina, dopo il successo di qualche anno fa con ’Uno, nessuno e centomila’, torna al teatro Masini di Faenza, misurandosi nuovamente con l’opera di Luigi Pirandello. Appuntamento da stasera a giovedì, alle ore 21, con lo spettacolo ’Pensaci, Giacomino!’ per la regia di Guglielmo Ferro. Ad affiancare Pattavina saranno Debora Bernardi, Bianca Caliri, Diana D’Amico, Francesca Ferro, Giuseppe Parisi, Giampaolo Romania, Riccardo M. Tarci, Aldo Toscano. Tutti gli interpreti della pièce saranno poi protagonisti del consueto incontro con il pubblico, domani alle 18 (l’ingresso all’incontro è gratuito).

La trama dello spettacolo è incentrata sul professor Agostino Toti, insegnante ginnasiale, è piuttosto anziano ed è screditato agli occhi di alunni e colleghi. Solo contro tutti, si sente impossibilitato nel continuare a insegnare. Toti cova del risentimento nei confronti dell’intera società. Per ottenere una rivalsa nei confronti di quello Stato cui imputa il suo fallimento, prende per moglie una ragazza giovanissima, Lillina. Lillina è incinta di un giovane del paese, Giacomino, ma questo non distoglie Toti dal suo proposito, né sembra turbarlo più di tanto.

Il regista Guglielmo Ferro racconta come lo spettacolo "rappresenti per me uno dei lavori in cui Pirandello riesce, restando immune da facili moralismi, a dar corpo con più intensità a una critica profonda e assolutamente lontana da tentazioni qualunquistiche di quelle convenzioni sociali, di quell’ipocrisia, di quelle maschere con le quali la gente comune traveste la propria assenza di principi etici. Toti non appare come un vinto, né una figura triste o malinconica, di vecchio ingrigito dai propri pensieri. È anzi l’unico che esce vincitore in una guerra dalla quale tutti escono sconfitti; il più intelligente, in fondo, quello che sente di poter scegliere, di essere padrone della propria vita, delle proprie certezze, dei propri errori, pronto a pagare, a sentire tutto sulla pelle con coraggio".

Biglietti: da 16 a 29 euro. Prevendite: dalle 10 alle 13 presso la biglietteria del Masini. Prenotazioni telefoniche (0546-21306) dalle 11 alle 13. Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: 1 euro. Biglietti online: Vivaticket.