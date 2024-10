Perquisita una casa a Lido Adriano. Trovati 50 mila euro e venti telefoni

Oltre 50mila euro in contanti, una ventina di telefoni cellulari di marche e tipologie diverse, numerose schede sim-card di gestori vari e alcune scatole, vuote, di orologi di pregio. È questa la lunga lista degli oggetti trovati mercoledì mattina dai carabinieri in una casa a Lido Adriano, in cui vive una coppia, perquisita in seguito ad una segnalazione. L’operazione è stata eseguita dai militari della Stazione di Lido Adriano, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Ravenna.

Appena arrivati sul luogo, i militari hanno immediatamente percepito il nervosismo e la preoccupazione della donna presente in casa. Il marito, invece, è rientrato a casa subito dopo, anche lui visibilmente nervoso alla vista dei carabinieri. I militari hanno quindi controllato l’abitazione, ma non avendo ricevuto spiegazioni plausibili per il denaro e materiale rinvenuto, hanno sottoposto tutto a sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.

I due giovani, entrambi incensurati, sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di ricettazione. Gli investigatori, adesso, stanno indagando sudue aspetti. La prima questione da chiarire è capire se i cellulari e le scatole di orologi, in particolare, siano il bottino di furti in abitazione.

Di conseguenza, se così fosse, andrà verificata la provenienza di quell’ingente somma di denaro, che potrebbe essere il ricavato della vendita della eventuale refurtiva.

L’attività svolta rientra nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna su tutto il territorio provinciale, finalizzati a scongiurare i furti in abitazione e i delitti contro il patrimonio e la persona.