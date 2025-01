Podistica le due province. Tra le bellezze cervesi 841 atleti

Si è svolta domenica scorsa la 46esima edizione della ‘Podistica le due provincie – Memorial Edmondo Zani’, organizzata dal comitato Corri Romagna, gara che ha visto la partecipazione di 49 società sportive e 841 atleti. Il percorso si è snodato tra le strade della vecchia centuriazione romana, della ciclabile lungo il fiume Savio e tra la bellezza della natura incontaminata delle campagne cervesi. Al primo posto della classifica finale si è piazzata la società Piacentina Millepiedi Fiorenzuola, davanti all’Avis di Forlì, e al San Pancrazio.

"Siamo soddisfatti della gara sia a livello sportivo che organizzativo – dichiara il gruppo dirigente della Asd Grama – perché dà un ulteriore impulso a continuare nella programmazione di manifestazioni sportive. È dal 1975 che il comitato Corri in Romagna organizza questa competizione e se anche in questi anni sono cambiati i tempi ed anche gli omaggi che diamo ai partecipanti (una volta erano oggetti che richiamavano le tradizioni e civiltà contadine romagnole), non sono mai mutate la voglia e la passione dei volontari che con disponibilità e impegno sono sempre pronti a sostenere le iniziative e le manifestazioni che proponiamo e non possiamo far altro che ringraziarli. Grazie a tutti coloro che insieme a noi hanno vissuto una bella mattinata di sport e salute, ai tanti volontari, partecipanti, alle associazioni della comunità che ci hanno sostenuto e al patrocinio dell’amministrazione comunale di Cervia. L’unica nota negativa è che il numero degli iscritti è in calo rispetto alle annate precedenti e questa flessione è arrivata da dopo il Covid: speriamo di tornare presto ai numeri precedenti".