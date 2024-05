Polis, creatività in scena

Oggi (ore 18, partenza dal teatro Rasi con repliche domani, sabato e domenica alle 17) il pubblico di Polis Festival Teatro di Ravenna, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic/ErosAntEros, si mette in cammino per diventare protagonista della performance itinerante ’The walks’ di Rimini Protokoll, gruppo berlinese, una passeggiata audio-guidata, che coglie il camminare come scenario teatrale: in cui voci, suoni e musica trasformano luoghi familiari in palcoscenici, passo dopo passo attraverso la narrazione di storie, situazioni dialogiche, scoperte coreografiche o variazioni musicali e ritmiche sul camminare. Testo e regia sono di Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel, l’ideazione e la drammaturgia di Cornelius Puschke.

Alle 19 l’Almagià ospita ’Death and birth in my life’ di Mats Staub (installazione audio-video per 20 spettatori). Senza ricorrere al semplice spettacolo, l’artista ha sviluppato nel corso degli anni una poetica eccezionalmente coerente che ci regala ritratti di intensa umanità

La giornata si concluderà (alle 21 al teatro Rasi) con lo spettacolo ’Still alive’ di e con Caterina Marino, selezione In-Box 2023, rete nazionale al sostegno degli artisti emergenti, a cui Polis Teatro Festival aderisce dal 2022. ’Still alive’ esplora le varie fasi che attraversa il corpo depresso, tra il rifiuto e l’accettazione di una condizione non solo personale ma umana. Info: http://polisteatrofestival.org