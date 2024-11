Ponte di via Pugliese, la replica del Comune: "Miglioramento della funzionalità idraulica"

In risposta a quanto riportato nell’articolo pubblicato ieri dal titolo ’L’esposto in procura "Roncalceci, case a rischio in via Pugliese se piove’, l’Amministrazione comunale fa presente quanto segue.

"Il nuovo ponte di via Pugliese sullo scolo Fossone, realizzato con uno scatolare in cemento armato, ha comportato un importante miglioramento dell’officiosità (funzionalità) idraulica del corso d’acqua. Le dimensioni dello scatolare sono state preventivamente definite con l’ente gestore (Consorzio di Bonifica della Romagna), sulla base di una relazione idraulica allegata al progetto e basata su dati riferiti alla portata bisecolare dello scolo (Q200) forniti dall’ente gestore". Continua la nota del Comune: "Anche dal punto di vista meramente geometrico è assolutamente falsa l’affermazione riportata nel testo dell’articolo, e cioè che il nuovo ponte “realizzato con manufatti in cemento a sezione quadrata ancorati alle sponde del canale con muri in cemento causando, in modo evidente, la riduzione della sezione di deflusso del canale”. Il preesistente ponte ad arco aveva una larghezza interna di 2,50 metri ed una altezza interna massima di 1,50 metri (altezza massima misurata alla chiave dell’arco), e pertanto una sezione utile di 3,75 mq; mentre il nuovo ponte ha una larghezza interna di 2,50 m. ed una altezza interna di 2,50 m., e pertanto una sezione utile di 6,25 mq., determinante quindi un incremento del 66,7% rispetto alla sezione idraulica del ponte preesistente".

Spiega ancora la nota: "In merito allo scolo dei fossi laterali, prima dei lavori solo 3 dei 4 scarichi presenti erano dotati di vecchie chiaviche a clapet (2 lato Ravenna ed 1 lato opposto) deteriorate dall’azione del tempo. Nel progetto è stata prevista la posa in opera di 4 nuove valvole clapet in corrispondenza dei punti di confluenza dei fossi nel canale, le quali sono già state ordinate e verranno installate nelle prossime settimane, il tutto così come peraltro già rappresentato sia ai residenti di via Pugliese sia in Consiglio Comunale in risposta ad esplicita richiesta. Il presente riscontro, qualora necessario, verrà formalmente fornito alla Procura in relazione ad un eventuale esposto paventato nell’articolo".