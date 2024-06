Porto, ancora calo dei traffici . Nei primi 4 mesi dell’anno -6,7%: "Confidiamo nel terzo trimestre"

Nel mese di aprile 2024 è ancora importante il calo di traffico delle merci al porto di Ravenna, che registra un -7,9% rispetto allo stesso mese del 2023. Ma si prospetta un’inversione di tendenza in maggio, mese per il quale si stima un -3,2%. Negativo il primo quadrimestre, "che continua a scontare il -18% dello scorso gennaio", commenta il direttore operativo dell’Autorità Portuale, Mario Petrosino. I primi quattro mesi del 2024 segnano infatti un -6,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre i primi cinque mesi del 2024 dovrebbero attestarsi su un -6%. In maggio emergono alcuni segnali positivi da agroalimentari liquidi e solidi, petroliferi e container per cui "confidiamo – aggiunge Petrosino – che nel terzo trimestre si possa consolidare una ripresa".

Analizzando le singole merceologie, l’AdSP rileva che nel primo quadrimestre la movimentazione dei cereali segna un -52,9%, mentre le farine sono cresciute del 17%. In semi oleosi (-8,5%) e oli animali e vegetali (-27,3%). Meno 12,1% per i materiali da costruzione; in particolare, le materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo, che però da febbraio hanno mostrato un segnale di ripresa e ad aprile sono aumentate del 12,8% rispetto ad aprile 2023. Sempre da gennaio ad aprile in crescita prodotti metallurgici (+6,3%), petroliferi (+4,8%), chimici (+3,6%) e concimi (+12,2%), mentre i contenitori diminuiscono del 13,2%. Negativi trailer e rotabili. Ottimo risultato per l’automotive, sempre grazie alle vetture Bmw dirette verso i mercati dell’Asia Orientale, segno meno per la linea trailer Ravenna-Brindisi-Catania. Bene le crociere con 30mila passeggeri in maggio, mese in cui complessivamente si stima una flessione del 3,2% dei traffici con i primi segnali di ripresa: positivi agroalimentari liquidi, agroalimentari solidi, petroliferi e container; negativi prodotti chimici liquidi, concimi, metallurgici, materiali da costruzione e trailer sulla linea Ravenna-Brindisi-Catania.

I primi 5 mesi del 2024 dovrebbero chiudersi con un -6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel dettaglio, in crescita chimici liquidi, petroliferi, metallurgici; in diminuzione agroalimentari liquidi e solidi, materiali da costruzione e concimi. In ripresa, ma ancora negativa, la stima nei primi 5 mesi del 2024 per i container. Confermato il trend in calo del numero di trailer della linea Ravenna-Brindisi-Catania.

Maria Vittoria Venturelli