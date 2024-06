Porto, incontro con i finlandesi

Mercoledì scorso l’Autorità Portuale di Ravenna ha incontrato rappresentanti del mondo portuale e logistico finlandese per confrontarsi sul processo di digitalizzazione in corso nei porti finlandesi ed in quelli italiani. A Ravenna infatti l’Autorità Portuale sta dando forte impulso su questi temi ed ha quindi potuto portare la propria esperienza per un utile confronto con le esperienze finlandesi e per esplorare possibili opportunità di cooperazione, anche nell’ambito dello sportello unico marittimo (European Maritime Single Window). Nel porto di Ravenna è attiva da tempo una infrastruttura di circa 30 Km in fibra ottica, si prevedono lavori per l’estensione del cablaggio in fibra ottica, la ristrutturazione della rete wifi e la copertura in tecnologia 5G privata di tutta l’area. Con il progetto Open Digital Twin port, si mira a realizzare un ’gemello digitale’ del porto con una replica virtuale dello scalo sulla quale poter simulare e pianificare le attività, comprese quelle di dragaggio e di manutenzione, valutando le possibili interferenze e garantendo un maggior coordinamento e sicurezza nel loro svolgimento, con simulazioni di condizioni meteo estreme o disastri naturali. Lo sportello unico digitale ha poi il compito di rendere più veloci, efficienti e sicure le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e per l’esercizio di attività relative alla gestione e utilizzo del demanio marittimo e per gli altri procedimenti amministrativi di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale. In parallelo è di fondamentale importanza l’impiego di soluzioni innovative per garantire la massima sicurezza informatica contro attacchi in rete.