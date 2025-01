Porto, nuova linea container. Al Tcr la prima nave Cma Cgm: "Più connettività al terminal"

Ieri mattina è arrivata al porto, alla banchina del Terminal Container Ravenna (Tcr), la prima nave della compagnia francese Cma Cgm, uno dei leader mondiali del trasporto marittimo containerizzato, rappresentata nello scalo ravennate dall’agenzia Asa di Flavio Cirri. La Cma Cgm Sahara ha inaugurato un nuovo servizio che collega l’Adriatico con la Turchia e Malta scalando anche Limassol, Beirut, Alessandria, Taranto e quelli adriatici di Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste e Bar nel Montenegro. La rotazione di partenza è ampia, ma l’intenzione è quella di dare regolarità settimanale alla linea con sei navi impegnate. Ha, dunque, inizio un’importante partnership che arricchisce l’offerta di collegamenti dello scalo e consolida il ruolo strategico del terminal nella rete logistica del Mediterraneo orientale. "È sempre più importante il ruolo del porto nel contesto Adriatico e Mediterraneo – sottolinea Giannantonio Mingozzi, presidente del Tcr – e fa ben sperare che il 2025 segni un ulteriore incremento di movimentazioni e di gradimento dei nostri servizi; oggi in particolare, quando le premesse di pace e la cessazione dei conflitti in medio oriente sembrano sempre più vicini".

"L’arrivo di Cma Cgm rappresenta un importante riconoscimento per Tcr e per l’intero sistema portuale ravennate – dichiarano Giovanni Gommellini e Alessandro Battolini, rispettivamente direttore generale e commerciale di Tcr –. Questa nuova collaborazione amplierà significativamente la connettività del nostro terminal, offrendo ai clienti l’accesso al vasto network globale di Cma Cgm".

Ma Tcr guarda oltre. Riccardo Sabadini, presidente del Gruppo Sapir di cui Tcr fa parte, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto anche in prospettiva del nuovo terminal container previsto in largo Trattaroli. L’obiettivo è infatti quello di accrescere le proprie connessioni, allargando il raggio d’azione dal Mediterraneo orientale a quello occidentale, e precisamente al Nord Africa Occidentale (Tunisia, Algeria, Libia e Marocco), indicato come un’area di forte sviluppo nei prossimi due, tre anni. Il porto di Ravenna, inteso come sistema, dovrà quindi essere più attivo nel capire le potenzialità degli scambi commerciali e stimolare le compagnie di navigazione ad aprire nuovi collegamenti, senza trascurare l’avvio dei necessari approfondimenti istituzionali attraverso incontri bilaterali.

Maria Vittoria Venturelli