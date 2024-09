Pranzo benefico a favore dell’associazione che avvicina la disabilità alle due ruote

Un pranzo di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a favore di ‘’Di. Di.’ (Diversamente Disabili’), prima associazione in Italia ad impegnarsi nell’avvicinare o riavvicinare al mondo delle due ruote persone con disabilità che, a causa di varie difficoltà, non hanno mai avuto l’opportunità di farlo.

A organizzarlo, domenica prossima 22 settembre, è Massimo Esposito, disabile a causa di un infortunio sul lavoro verificatosi nel 2020, che risiede a Giovecca, in collaborazione con il locale Circolo Arci (situato al civico 189 di via Bastia), che sarà anche la sede dell’iniziativa.

A partire dalle 10 di domenica prossima ci sarà un’esposizione di moto allestite per disabili, seguita da testimonianze di piloti professionisti e dal pranzo a scopo benefico in programma a mezzogiorno proponendo un menù romagnolo.

La prenotazione è obbligatoria entro giovedi prossimo 19 settembre ai numeri 3387073092 (Massimo) o 3334199405 (Barbara).

L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo. Fondata nel gennaio del 2013 da Emiliano Malagoli e Chiara Valentini, la onlus ‘Diversamente Disabili’, che ha sede a Montecarlo in provincia di Lucca, si occupa di attività educative di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza stradale; attività di formazione e informazione per la mobilità dei disabili; organizzazione e promozione dell’attività sportiva motociclistica come elemento di socialità e di recupero per i disabili; sviluppo di protesi e ausili per migliorare la vita quotidiana di un disabile; attività sociali.

