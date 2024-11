Premio a Molino Spadoni: "Per la risposta dopo l’alluvione e la capacità di innovare"

L’imprenditore Leonardo Spadoni ha guadagnato la ’Menzione Speciale EY - un secolo di eccellenza’. La consegna del riconoscimento è avvenuta ieri (a ritirarlo fisicamente è stato il nipote dell’imprenditore alla guida, in qualità di amministratore delegato, della Molino Spadoni S.p.a.), all’interno della cerimonia per Premio EY L’Imprenditore dell’Anno. "Sono molto felice e soddisfatto del premio – racconta Leonardo Spadoni –, ricevuto per la nostra reazione alle alluvioni, visto che la nostra azienda è stata pesantemente colpita dal maltempo". Ancora: "Abbiamo dimostrato di saper continuare a lavorare in mezzo a mille difficoltà". Allo stesso tempo il riconoscimento è arrivato perché la Molino Spadoni S.pa. "è una delle aziende più longeve del territorio". Oltre alla tradizione, l’impresa sta dimostrando di saper guardare anche al futuro. "Ci è stata riconosciuta la capacità di innovare", precisa.

Giunto alla sua XXVII edizione, il riconoscimento è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 40 milioni di euro che sono riuscite a rinnovarsi contribuendo in modo significativo alla crescita economica, ambientale e sociale del Paese, dimostrando inedite capacità di trasformazione, innovazione e impegno verso la sostenibilità in un periodo caratterizzato da importanti sfide e continui cambiamenti. Nel 1921 lo storico molino di Coccolia, risalente al 1445, diventò di proprietà della famiglia Spadoni. Con tre generazioni – prima con Livio Spadoni, poi Libero e oggi Leonardo – il molino iniziò la sua evoluzione; è il punto di riferimento nel mercato delle farine speciali e miscele (il 32% di quota di mercato Gdo Italia) per uso domestico e professionale.