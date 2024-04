Premio Maestri d’eccellenza: candidature entro il 15 maggio

Ha preso il via la seconda edizione del premio ‘Maestri d’Eccellenza’, riconoscimento al valore artigiano del made in Italy, promosso da Métiers d’Excellence Lvmh, quest’anno in partnership con la sua maison Loro Piana, da Confartigianato e Camera Nazionale della Moda Italiana.

Il Premio, articolato in tre categorie, è riservato agli artigiani dei settori tessile, abbigliamento, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria, pelletteria, componenti del prodotto moda e, novità di quest’anno, arredo e complementi d’arredo. Confartigianato ricorda che le iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio 2024. Su www.confartigianato.ra.it sono pubblicati tutti i dettagli per partecipare.