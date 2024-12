Presentata la terza edizione degli Annali del Liceo Ricci Curbastro a Lugo

L’Aula Magna del Liceo di Lugo ha ospitato sabato scorso la presentazione della terza edizione degli ‘Annali del Liceo. Didattica e ricerca a Lugo di Romagna’, rivista annuale del locale Liceo Ricci Curbastro, finanziata dalla Bcc Ravennate Forlivese Imolese. Presenti anche alcune classi coinvolte nei contributi.

La pubblicazione, frutto di un anno di elaborazione, con titolo per questo terzo numero ’Cogitatio’, contiene quindici contributi, raccolti in tre sezioni: la Didattica, la Ricerca e la Memoria del liceo, prodotti da docenti del liceo, dal loro dirigente, da ex docenti del liceo e da competenti esperti collaboratori della scuola.

Il dirigente scolastico del liceo Giancarlo Frassineti ha illustrato le motivazioni e gli obiettivi dell’opera: "Gli Annali del Liceo giungono alla terza edizione, consolidando l’intento di costituire una pubblicazione che ambisce a fornire un prezioso contributo culturale, confermandosi passaggio annuale caratterizzante l’Istituto. L’abbondante e tradizionalmente qualificata offerta formativa comporta conseguentemente un corpo docente, in servizio o in quiescenza, e delle intense collaborazioni ad ampio raggio di ingente spessore culturale, altamente specializzate sui diversi ambiti del sapere, con prodotti culturali di elevata qualità utili per l’intera cittadinanza. Alla base di ciascuno c’è il pensiero, l’atto del pensare, la cogitatio, la riflessione accurata che si nutre della conoscenza per approdare a nuovi saperi, progredendo nella conoscenza di sé e degli altri, della propria comunità, dell’umanità nel suo insieme".

Emanuela Bacchilega, presidente e amministratore del Comitato lughese BCC ravennate forlivese e imolese, ha rimarcato come l’intervento rientri nelle finalità mutualistiche della banca BCC Ravennate Forlivese Imolese, da sempre vicina al territorio e attenta ai bisogni della comunità lughese, sottolineando particolarmente quest’anno l’impegno della banca nell’investire sulla formazione di intelligenze critiche e nel contrastare il gap di genere ancora troppo elevato nel nostro Paese.

Il direttore responsabile della Casa editrice Il Nuovo Diario messaggero Andrea Ferri, ha illustrato le diverse iniziative attuate in stretta collaborazione con il liceo. Daniela Geminiani, assessore del Comune di Lugo, ha sottolineato "la valenza della pubblicazione del liceo di Lugo, che fornisce un servizio formativo di qualità per un ampio territorio, costituito dai nove Comuni dell’Unione dei Comuni, con grande efficacia sui tanti studenti dell’Istituto, presenti e passati".

Jader Bosi, redattore della rivista, ha sviluppato un excursus costituito da abstract dei contributi presenti, integrate da note biografiche fornite dal direttore culturale della rivista, Giancarlo Frassineti.