Presepe storico artistico in piazza del Popolo a Ravenna: un'esposizione natalizia imperdibile

Tra gli appuntamenti tradizionali più attesi del periodo natalizio, la centralissima piazza del Popolo di Ravenna presenta ai cittadini e ai turisti il Presepe storico artistico della Cassa di Ravenna, in esposizione presso il Private Banking, ex Bubani, sotto i portici, nelle eleganti vetrine dell’edificio in stile liberty.

Il Presepe, oltre al suo significato religioso, ha anche uno straordinario valore artistico, con sculture interamente realizzate a mano dagli artisti che ne hanno curato nel dettaglio anche i particolari, come l’espressione del viso, con finimenti in argento, tessuti che hanno oltre cento anni di vita ed una serie di opere che sorprendono per la loro forza espressiva e veridicità, dal pane appena sfornato dell’osteria al paiolo delle castagne.

Il Presepe storico, proveniente dalla collezione dell’antica Bottega di restauro d’Arte Presepiale ‘Cantone & Costabile’ di Napoli, è costituto da pezzi unici, vere opere d’arte in miniatura che ancora oggi rappresentano l’immutato stupore e la forza espressiva della Natività: il Presepe è di proprietà della Cassa di Ravenna e resterà esposto anche oltre il periodo delle festività natalizie, grazie all’allestimento di Lino Venturi, alla direzione di Giorgio Sarti, vice presidente della Cassa di Ravenna, e al coordinamento di Roberto Vicari, responsabile del Private Banking della Cassa, e di Monica Berti.

Per gli appassionati di Presepi c’è anche un piacevole raddoppio: lunedì, infatti, nella vetrina dell’Agenzia 1 della Cassa sotto i portici del Comune, sempre in piazza del Popolo, saranno esposti alcuni preziosi Presepi di formato più ridotto ma di grande valore artistico. La selezione degli allestitori per queste festività propone i Presepi dei collezionisti Patrizia Ravagli e Sergio Minghetti, sempre apprezzatissimi, capolavori artigianali di varie provenienze (Italia, Polonia e Stati Uniti tra le altre). Claudio Gasperi, ravennate, ha fornito anche quest’anno due graziosi Presepi autocostruiti, mentre la sorpresa sono le creazioni di Marco Gagliardi di Lavezzola che ha ottenuto la prestigiosa nomina per esporre le proprie opere d’arte anche in Vaticano nell’ambito della rassegna ‘100 Presepi in Vaticano’.