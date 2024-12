Prezzo predeterminato col progetto Terr€trade

Terremerse, per supportare gli imprenditori agricoli nella massimizzazione della redditività delle produzioni, ha appena lanciato un nuovo e innovativo servizio: Terr€trade - Programma di conferimento cereali con prezzo predeterminato. Da ottobre fino a maggio 2025, i soci potranno fissare il prezzo ogni settimana su una quota di frumento tenero misto rosso n. 3 fino non ancora raccolto, avendo la certezza di incassarla al 100% entro 60 giorni dal conferimento. Tale servizio si configura, di fatto, come una gestione aggiuntiva alle tre classiche proposte dalla cooperativa – gestione breve, gestione media, gestione annuale – e si adatta alle esigenze delle aziende agricole di medie e grandi dimensioni, che desiderano articolare la commercializzazione del proprio prodotto secondo criteri più dinamici. La gestione a prezzo predeterminato è prevista per un massimo di 1/3 del prodotto oggetto di impegnativa di conferimento, con una quantità minima di 25 tonnellate. I restanti 2/3 verranno contrattualizzati in gestione commerciale annuale con prezzo da determinare. In futuro Terr€trade potrà essere esteso ad altre colture cerealproteiche quotate alla borsa telematica, come mais, soia e frumento duro.