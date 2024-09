Proroga sui terreni, si potranno rivalutare fino al 30 novembre

Confartigianato informa che con il DL Omnibus è stata prorogata fino al 30 novembre 2024 la possibilità di rivalutare i terreni (edificabili o con destinazione agricola) e le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (qualificate o non) posseduti (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) alla data del 1° gennaio 2024. Per effetto di quanto sopra, sarà quindi ancora possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi. Per approfondimenti ed informazioni, le imprese associate possono rivolgersi agli uffici del Servizio

fiscale di Confartigianato.