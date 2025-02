Prove e provini terminati: finalmente si sfila

Non solo carri. Se cinema e arte non hanno regole e possono uscire dagli schemi, la stessa cosa possono fare le parrocchie che parteciperanno alla sfilata di carnevale che inizia oggi alle 14,30 da via di Roma. E quindi, in assenza di possibilità di costruire o mantenere un carro, i parrocchiani si sono ingegnati per realizzare strutture simili, trovando escamotage originali e divertenti. Tra questi c’è anche la parrocchia di Marina di Ravenna, vincitrice dell’edizione passata: "Lavoriamo al meglio, fa piacere che il lavoro sia stato apprezzato", ammette Roberta Torregrossa. Tornando all’attualità, i campioni in carica sfileranno con il tema ’Gli acchiappafantasmi’(dal film ’Ghostbusters’). "Cercavamo un film che piacesse a piccoli e grandi, noi adulti ricordiamo il primo, poi sono usciti altri film che piacciono ai bambini. Abbiamo preso dei pezzi di macchina dallo sfasciacarrozze, altri pezzi ricavati da vecchi carri ericiclato carta e cartone per costruire la caserma degli ’Acchiappafantasmi’. In totale siamo 80 persone, di cui 30-35 adulti e il resto bambini".

La creatività non conosce limiti, e quindi va bene anche prendere a noleggio tre carrelli della spesa. "Il tema del nostro carnevale è ’Spaghetti western’ – spiega Adriano Mazzoli della chiesa di San Biagio – Un carrello l’abbiamo allestito stile far west, un altro con gli spaghetti e il terzo rappresenta il saloon. A tirare i carrelli ci sono persone travestite da cavallo e cowboy, per un totale di 40 costumi". Un carro, ma più piccolo rispetto a quelli tradizionali, verrà trainato dai parrocchiani della chiesa di San Vittore: "Portiamo in scena un cartone storico come ’La carica dei 101’ – racconta Giuseppe Crudele –. Saremo una cinquantina, in un paio di mesi i volontari della parrocchia hanno creato i costumi". Un altro cartone apprezzato da tutte le generazioni è ’Ratatouille’, portato in scena dalla parrocchia di San Paolo. La scelta non è casuale, come spiega don Samuele: "Il cartone è pieno di frasi importanti che portiamo con noi durante la sfilata. Giriamo con il pulmino dell’oratorio, addobbato per l’occasione. All’interno ci sarà qualcuno che sparerà coriandoli e sul tetto installiamo il topolino e lo chef con la testa di cartapesta e il corpo di gommapiuma. Vicino a loro, metteremo una torta, un pentolone, frutta e verdura di polistirolo. Lungo il pulmino attaccheremo dei cartelloni con le scritte del film più significative, come ‘Non tutti possono essere dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in ognuno di noi’. A sfilare saremo una cinquantina vestiti da topolini e chef".

L’edizione 2025 vede il ritorno della parrocchia di San Giuseppe Operaio, che non partecipa dal 2020, anno in cui trionfò. "Partecipiamo con i personaggi di ’Shrek’. La fiaba trasmette un bellissimo messaggio, cioè che dobbiamo accettarci per come siamo – spiega Sonia Giusti –. In totale siamo una trentina, avremo una bicicletta che traina una carrozza e porteremo sia i personaggi tradizionali di ’Shrek’ ma anche quelli di altre fiabe, come Biancaneve. Avevamo già a disposizione dei costumi dai carnevali precedenti, altri invece sono stati realizzati in questi mesi. Tra le persone che sfilano, ci sarà una nonna con un deambulatore che interpreta il coniglio cieco". Prove e provini terminati, oggi si va in scena.