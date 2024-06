‘Puntiroli e Mensa’, velox nel posto sbagliato"

Delusi, tanto delusi. Così si sentono i residenti che dal 2016 hanno iniziato a chiedere l’installazione di un impianto fisso di rilevazione della velocità in corrispondenza dell’incrocio fra sulla SP 35 ‘Puntiroli e Mensa’ e via Predola, in un punto in bilico sul confine fra il territorio di Lugo e di Conselice. Il velox sarà a breve installato dalla Provincia ma a 300 metri dal punto da loro indicato, che ricade nella frazione di Santa Maria in Fabriago all’altezza del km 2+300. Una distanza che, a loro parere, annulla l’efficacia dello strumento. La Provincia ha già dato incarico a una ditta di mettere a punto gli allacciamenti necessari all’installazione. Ma dal punto di vista dei residenti, a quelle condizioni, non servirà a raggiungere l’obiettivo di limitare la velocità delle auto che sfrecciano e si lanciano in sorpassi pericolosi. Nel periodo in cui sono stati eseguiti dei rilevamenti per verificare i passaggi delle auto e le loro velocità, il picco massimo registrato è stato di 168 km ora quando il limite presente in quel punto, sulla provinciale, è di 50 km/h.

Quell’incrocio è già stato interessato da un incidente mortale costato la vita a un residente della zona, centrato da un altro mezzo mentre stava girando a sinistra per immettersi nella Predola, e, due anni fa, da un altro grave scontro che ha letteralmente "fatto esplodere le auto coinvolte. Il radiatore di una vettura è volato sul mio cancello da circa 50 metri di distanza – sottolinea Daniele Gieri, che abita in prossimità dell’incrocio –. Per 20 giorni, in mezzo all’erba del giardino ho trovato pezzi di vetro e plastica". Nonostante le insistenze dei cittadini, autori nel 2016 della raccolta firme a supporto della richiesta di inserire un autovelox in prossimità dell’incrocio, la Provincia non cambiato idea a proposito della sua collocazione, confermando quella a 300 metri. "L’ente ha citato le normative presenti che impongono quel tipo di distanze– continua Gieri. "Abbiamo chiesto che in quel punto il limite di velocità fosse uniformato ai 70, come in buona parte della provinciale, per poter installare il velox vicino all’incrocio senza dover rispettare la prossimità al cartello che impone i 50 km/ora, ma anche questa ipotesi è stata bocciata. Diverse volte siamo stati tamponati uscendo di casa. Andare verso Conselice girando a destra non è un problema. Lo è andando nella direzione opposta dove, per effetto di una semicurva e della presenza delle recinzioni delle abitazioni, si riesce ad avere la visuale quando ormai l’auto è a metà strada".

Monia Savioli