Quale argine alla prostituzione? Parliamone

Quando negli anni 90 esplose massicciamente la prostituzione lungo le statali, le istituzioni reagirono su fronti diversi: da quello dissuasivo e repressivo nei confronti dei clienti (basti pensare alle sanzioni per chi era sorpreso ad abbordare le lucciole) a quello sociale come l’evento organizzato dal Consorzio dei Servizi sociali a fine ottobre 1998 in cui vennero dibattuti i temi dello sfruttamento, della responsabilità dei clienti, delle azioni di contrasto. Parteciparono Nicoletta Rutigliano (Consorzio), il pm Danila Indirli, Carlo Savorelli (Consorzio) e Manuela Gondolini (Mappamondo).

A cura di Carlo Raggi