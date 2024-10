Quando Hitler venne al mondo. Jauffret presenta il suo libro

Régis Jauffret, scrittore marsigliese vincitore del ’Premio Goncourt’, il più prestigioso riconoscimento della letteratura francese aprirà la rassegna ’Il tempo ritrovato’ curata da Matteo Cavezzali alla biblioteca Classense di Ravenna. L’autore sarà domani alle 17.30 alla sala Muratori della biblioteca. Il francese è descritto come scrittore della follia e della crudeltà, mette in scena, in romanzi ispirati a eventi realmente accaduti, personaggi segnati da "sofferenza, umiliazione, rapporti di dominio, desideri repressi".

Régis Jauffret nasce a Marsiglia nel 1955. Debutta come scrittore nel 1985 con Seule au milieu d’elle. Il primo successo arriva nel 1998 con ’Histoire d’amour’. Nel 2003, con ’Univers, univers’, che si aggiudica il ’Prix Décembre’, e soprattutto dopo il 2005, con ’Asiles de fous’ (che vince il Prix Fémina), e con ’Autobiografia’ (Clichy 2022), che sconvolge critica e pubblico, Jauffret diventa una delle voci più importanti della letteratura francese contemporanea. Il suo ultimo romanzo ’1889’ (Clichy) racconta la nascita di Adolf Hitler.

Domani Jauffret dialogherà con Matteo Cavezzali e la giornalista e traduttrice Federica Angelini.