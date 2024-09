Quattromila uova e 2 quintali di farina. A Massa torna la sagra delle sfogline

Una novantina di volontari, centinaia di chili di tagliatelle tirate ‘a mano’ dalle sfogline, e per il cui impasto sono state utilizzate 4mila uova e oltre due quintali di farina. Inoltre uno stand che ospita un mezzo migliaio di posti a sedere, di cui circa 380 ‘liberi’ e i restanti 120 riservati a coloro che effettuano la prenotazione. Senza dimenticare la nutrita schiera di coloro i quali daranno vita, a ‘colpi di matterello’, all’evento clou della manifestazione, vale a dire la tradizionale e attesissima ‘gara tra le sfogline’. Sono solo alcuni dei numeri più significativi della ‘Sagra delle Sfogline’, la cui 37^ edizione si svolgerà da domani sera a mercoledì 4 settembre a Massa Lombarda nell’area feste di via Rabin. A organizzarla, come sempre con grande impegno e prestando attenzione ai minimi particolari, è la Pro loco di Massa Lombarda, avvalendosi del patrocinio dell’Amministrazione comunale nonché della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Ravenna.

"Stiamo mettendo a punto gli ultimissimi dettagli – commenta Antonio Falzoni, infaticabile presidente della Pro loco – e si ‘respira’ ottimismo. Tra gli addetti alla cucina e il personale del servizio ai tavoli, anche quest’anno abbiamo la fortuna di poter contare sul preziosissimo apporto di un elevato numero di volontari. A tutti va la nostra riconoscenza per l’impegno e la passione". Tre i tipi di tagliatelle proposte: le tradizionali al ragù, quelle al gambuccio di prosciutto con scalogno e quelle alla crema di Parmigiano con granelle di pistacchio. Non mancheranno poi due tipi di tortelloni (ai funghi porcini e alla zucca) prodotti dalla ‘Bondi’ di Ferrara, realtà artigianale che produce pasta fresca seguendo le tradizioni emiliano romagnole. Senza dimenticare le carni, i contorni, i dolci, le birre e i sempre gettonati ‘sangiovese’ e ‘pignoletto’ frizzante. "In un mondo – conclude Falzoni – in cui per preparare un piatto di pasta con le uova, la maggior delle ‘manager’ della vita casalinga utilizza macchine manuali o elettriche, dar vita a una sagra che mette in risalto il lavoro della sfoglina, significa valorizzare una tradizione che le ultime generazione non hanno il tempo di coltivare".

Ma a Massa Lombarda non ci sarà solo la gastronomia, anche musica, cultura e un mercatino. Domani c’è il piano bar con Vittorio Bonetti, venerdì serata musicale con Mario Penazzi e sabato alle 20.30 andrà in scena la 37^ ‘Gara delle Sfogline’. In prima serata la sfida è riservata a uomini e donne non professionisti (under 30 per la categoria ‘giovani’ e oltre i 30 anni per la categoria ‘amatori’), mentre in seconda serata è riservata ai professionisti. L’iscrizione alla gara è gratuita e dovrà essere effettuata alla festa entro le 20 di sabato (info. Mauro 335.6179299). Tra le novità spicca la collaborazione con l’Avis nazionale, che metterà in palio premi ai primi classificati. Saranno presenti i presidenti Avis regionale, provinciale e comunale. A condurre la serata sarà Mauro Marani con l’accompagnamento musicale di ‘Helenia’. La serata proseguirà al piano bar con ‘Bepis’. Domenica 1 settembre alle 21 musica con ‘Lena & Luke’. Lunedì alle 21 musica con Gianni Esposito, martedì alle 21 spettacolo con ‘Mago Matteo’ e mercoledì alle 21 serata musicale con ‘Elisa e Enrico’. Apertura dello stand gastronomico dalle 19 alle 22.30, con possibilità di prenotazione al ristorante: 3357236903 (Antonio) e 3348638659 (Sahara). Primo turno 19.30, secondo turno alle 21.

Luigi Scardovi