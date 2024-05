"Quel ponte va abbattuto. Ma qual è la posizione di Corsini?"

Ponte si, ponte no. A pochi giorni dalla manifestazione organizzata dal comitato ‘17 maggio 2023. Io non dimentico’ sull’argine del Santerno, si rinnova il dibattito legato al ponte ferroviario, punto sensibile del territorio che continua a destare preoccupazione per gli abitanti di Sant’Agata. Dopo l’incontro fra il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzi Bignami – concordato dopo il sopralluogo effettuato su invito del candidato sindaco del centrodestra Matteo Parrucci – e l’ad di Rfi Gianpiero Strisciuglio che sabato scorso ha messo in luce la disponibilità delle ferrovie di arrivare entro settembre a un progetto definitivo, interviene ora l’assessore regionale a Turismo, Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini. "Chiederemo a Rfi Rete Ferroviaria Italia e alla Struttura commissariale che il ponte esistente venga smantellato definitivamente e contestualmente posso affermare che non sono previste soluzioni temporanee", ha dichiarato Corsini durante l’incontro organizzato con il candidato sindaco di centrosinistra, Riccardo Sabadini.

Un’affermazione che negli ambienti di Fratelli d’Italia ha generato perplessità. "Apprendiamo con stupore come l’assessore regionale Andrea Corsini, abbia cambiato idea sulla questione riguardante il ponte della ferrovia di Sant’Agata sul Santerno – sottolinea in risposta Riccardo Vicari, coordinatore del gruppo locale di Fratelli d’Italia –. Infatti lo scorso 3 luglio, Regione, Rfi e Protezione civile Emilia-Romagna avevano concordato di riaprire la linea ferroviaria in via transitoria. Un’ipotesi che è stata bloccata grazie all’intervento sulla stampa di un cittadino che evidenziava la pericolosità di tale situazione. Pochi giorni fa invece l’assessore regionale con un post sui social, dichiarava di non accettare soluzioni transitorie. Questo però solo in seguito all’incontro del viceministro Bignami con l’ad di Rfi, con il ponte della ferrovia come tema principale. Ci chiediamo quindi quale sia la posizione di Corsini, dal momento che ora propone una soluzione opposta".

