Questa sera le prove ufficiali del Palio del Niballo

Questa sera 11 giugno le prove ufficiali della 68esima edizione del Palio del Niballo. Lunedì scorso tante tornate per i cinque cavalieri che si sfideranno in questa edizione delle giostra. Decisamente esaltante la prima giornata di prove libere: quasi 20 tornate quelle effettuate dai 5 cavalieri che hanno portato in campo gara 10 cavalli. In evidenza Luca Innocenzi del Borgo Durbecco. Sua la migliore performance cronometrica e sulla pista di sinistra con Halo’s The Best in 12,352. Poi prova anche Mister Armando sulla pista di destra e ottiene un 13,028. Non male il Rosso. Matteo Rivola su Bide Tue AA è veloce a destra 12,436 come a sinistra 12,472. Poi saggia anche Coltre di Neve 12, 797 a destra e 12,796 a sinistra. Il Verde campione propone prima Green Commander, primo al Palio 2023, 12,639 a destra e 12,728 a sinistra. Poi Magia dei Sapori, con cui Diafaldi ha vinto nel 2024, e fa 12,534 a destra e 12,683. Il Nero parte subito forte a destra con Lethal Grey con 12,432. A sinistra però Matteo Tabanelli non riesce a portarlo a bersaglio salta le sciepi, e gira fuori pista. Riprova altre 2 volte senza lancia, ma esce sempre di pista. Infine, il binomio Giallo. Gege prova All Our Dream 12,737 a sinistra. Poi due tornate ma con tempi non significativi. Riprova in sella a Quackerjack, fa 4 tornate ma non riesce a scendere sotto i 13 secondi. Le prove ufficiali dal 2006 si tengo a metà della settimana antecedente la gara. L’antipasto della gara saranno i test ufficiali, attesi con trepidazione dalle tifoserie rionali. Questa sera le prove ufficiali della corsa riservata ai cavalieri più titolati: si avrà modo di assistere almeno a dieci tornate, con partenza contemporanea di due cavalieri, come in gara, cosa che non avviene quasi mai durante i test liberi. Tali prove sono vincolanti per i cavalli, i quali devono essere abilitati alla corsa. Verranno utilizzati sia il cavallo da gara e quello di riserva.

Gabriele Garavini