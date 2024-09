Questua coi due figli minori. Denunciato un 51enne

Sorpreso a fare la questua con due minorenni, tra cui un bambino e un adolescente, dagli agenti della polizia locale: denunciato. Ieri un 51enne originario della Bosnia è stato accompagnato al comando dopo essere stato trovato a esercitare l’accattonaggio in viale Pier Maroncelli, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Accanto a lui chiedevano l’elemosina anche i due figli minori, rispettivamente di 11 e 17 anni. Tutti e tre sono risultati sprovvisti di documenti validi o di titolo di soggiorno.

Dopo essere stati accompagnati al comando della polizia locale per effettuare tutti i controlli del caso, il 51enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria proprio per aver coinvolto nell’attività di accattonaggio un minore di 14 anni, così come prescritto dalla legge 600 octies del codice penale.