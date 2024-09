Rapinatore in manette. Ruba bici e zaino, poi sfonda un parabrezza

Ha rubato una bicicletta e uno zaino. E quando il legittimo proprietario ha provato a riprenderseli, gli ha dato un pugno in faccia, lanciandogli un mattone e minacciandolo di morte. Ma la fuga del 38enne tunisino è durata poco: i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ravenna lo hanno arrestato venerdì sera con l’accusa di rapina.

L’uomo, approfittando della bicicletta lasciata temporaneamente incustodita dal proprietario, un pakistano seduto poco distante sotto i portici, in maniera disinvolta era fuggito pedalando, portandosi via anche e lo zaino che si trovava sul portapacchi. Il proprietario ha iniziato a urlare allertando il 112 e telefonando anche a un amico per chiedegli aiuto. La vittima ha subito dopo bloccato il manubrio della bicicletta con l’intento di far desistere il malintenzionato, ma questi gli si è scagliato contro colpendolo al volto con un pugno e minacciandolo di morte. Non pago, dopo aver raccolto un mattone da terra, glielo ha scagliato contro, fortunatamente senza colpirlo, grazie alla prontezza di riflessi della vittima.

Nel frattempo poi è arrivato l’amico allertato dalla vittima, che ha cercato di difendere il proprietario della bici e si è visto rivolgere la furia del 38enne, con tanto di minacce. I due ragazzi, spaventati, si sono rifugiati nell’auto dell’amico, ma il tunisino è riuscito a sfondare il parabrezza. I caramilitari del Nucleo Radiomobile l’hanno poi arrestato e portato in carcere.