Maltempo a Ravenna, ‘Un campione per amico’ si sposta al Pala De Andrè

Ravenna, 22 aprile 2024 - Un grande appuntamento con lo sport cambia location, a causa del maltempo. La seconda tappa di ‘Un Campione per Amico’, in programma a Ravenna martedì 23 aprile a partire dalle 9.30 e inizialmente attesa in piazzale Kennedy, si sposta al Pala De Andrè, in viale Europa 1. All'incontro partecipano quattro figure note dello sport italiano del passato: Adriano Panatta, ex tennista, Andrea Lucchetta, ex pallavolista, Ciccio Graziani, ex calciatore, e Martin Castrogiovanni, ex rugbista.

L'evento

Organizzata con il sostegno di Banca Generali, la manifestazione ha come scopo non solo quello di insegnare a bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado non solo i segreti per diventare dei campioni, ma anche di trasmettere alcuni valori fondamentali per un'adeguata cultura sportiva come l'integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione per seguire i propri obiettivi. Caratteristiche importanti non soltanto nello sport, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana.

Il tour, del quale Ravenna consiste nella seconda tappa, ha come intenzione quella di invitare i ragazzi a compiere una regolare attività fisica, insieme a una corretta alimentazione, uno sviluppo e una crescita sana. L'evento prevede anche il patrocinio del Coni e e del Cip.

Banca Generali si affianca all'organizzazione, per il tredicesimo anno consecutivo, rafforzando il proprio impegno verso la diffusione di una giusta educazione finanziaria, le cui nozioni base vengono trasmesse ai ragazzi attraverso speciali animazioni. Nel corso della kermesse, inoltre, viene trattato anche il tema della sostenibilità attraverso la consegna ai bambini di un libretto illustrativo, contenente gli obiettivi fissati dall'agenda Onu 2023.

"Evento non solo sportivo"

"Siamo molto felici di toccare con questo tour la città di Ravenna sostenendo come Banca, ormai da tredici anni, un evento che non è solo sportivo ma racchiude in sé valori fondanti di vita e di relazione - spiega Ermes Biagiotti, Sales Manager di Rete Centro-Est di Banca Generali Private - crediamo sia importante trasmettere alle nuove generazioni i valori positivi dello sport e avviarli anche ai primi passi nell’educazione finanziaria che è uno dei temi clou nella sfera del risparmio".

"Il successo di Banca Generali Un Campione per Amico - dichiara uno dei campioni coinvolti nell’incontro, Adriano Panatta - è nei numeri: 23 anni, 13 con Banca Generali, oltre 10 mila bambini coinvolti ogni anno, toccando ogni anno 10 tra le più belle e suggestive piazze della nostra penisola. Martedì 23 Aprile saremo a Ravenna cercando di trasmettere ai tanti bambini che incontreremo sensazioni uniche, facendoli giocare e divertire. Lo sport è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva a quella della vita, dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri".