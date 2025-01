Riapre la mostra dedicata a Demetrio Stratos

Dopo la pausa natalizia, oggi riapre, a Palazzo Malagola di Ravenna, ’Fino ai limiti dell’impossibile. La ricerca vocale di Demetrio Stratos 1970-1979. Secondo movimento’, la mostra curata da Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi. Si tratta di un’esposizione dedicata all’indimenticato cantante degli Area, visitabile fino al 31 gennaio.

Una sala sarà dedicata a manifesti che attraversano la storia degli Area e di Stratos solista, una sala cinema con materiali audiovisivi, una sala dedicata a materiali cartacei e fotografici con frammenti di materiali audiovisivi da fruire in un monitor “d’annata”; tre sale dedicate all’ascolto di cui una per ascolto immersivo, una con proposta di ascolti in cuffia associati a materiali esposti all’interno della sala e una sala con una selezione di ascolti e che propongono canti e musiche di popoli dal mondo presenti nella collezione di dischi di Stratos e le musiche realizzate per il Satyrico.

Orari: martedì-venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, lunedì chiuso.