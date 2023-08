Ricostruita la struttura sul canale Magni in via Prada

Dopo via Corleto, anche via Prada è stata riaperta. A poco più di un mese dall’avvio del cantiere, si sono conclusi i lavori per la ricostruzione del ponte sul canale Cupa - Magni, lungo la provinciale 4 a Prada, crollato per l’alluvione. Ieri pomeriggio la nuova struttura è stata inaugurata alla presenza del presidente della Provincia Michele de Pascale, del consigliere provinciale con delega alle Infrastrutture Nicola Pasi, del vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri e della sindaca di Russi Valentina Palli.

Il lavoro è consistito nella realizzazione di un nuovo manufatto di attraversamento dello scolo consorziale a sostituzione del precedente ponte ad arco in muratura, risalente al 1945 e completamente distrutto dalla piena correlata all’alluvione. Per poter agire in fretta sono stati utilizzati manufatti scatolari prefabbricati in cemento armato, che garantiscono prestazioni strutturali e idrauliche di alto livello.

"È un risultato molto importante per il territorio" spiega de Pascale, raggiunto "utilizzando lo strumento della somma urgenza e anticipando tutte le risorse come Provincia di Ravenna, senza aspettare di avere trasferimenti statali e nemmeno certezze sul loro rimborso".