Rifiuti, la tariffa puntuale penalizza chi ha gatti

A breve dovrebbe entrare in vigore la tariffa puntuale che andrà a sostituire la Tari. La nuova imposta sarà calcolata non solo in base al numero degli abitanti della casa e alla superficie della stessa ma anche in base al rifiuto indifferenziato prodotto. Tutto questo penalizza i detentori di gatti, i quali devono smaltire la lettiera utilizzata per le necessità fisiologiche dei felini. L’Enpa quindi ha chiesto al Comune di Ravenna che la modalità di applicazione della tariffa puntuale corrispettiva tenga presente le sue considerazioni. A conclusione, si fa infine notare che esistono in commercio anche delle lettiere organiche le quali possono essere smaltite in modo differente, ma risultano essere molto appetibili ai cani e pertanto chi detiene ambedue le specie animali non le può utilizzare. L’Enpa quindi auspica che da parte dell’Amministrazione vi sia un’attenta valutazione di quanto da lei evidenziato e questo per evitare uno sgradevole aggravio da parte di quanti detengono degli animali.

Enpa sezione di Ravenna

Ottimi consigli e gentilezza

all’ospedale di Faenza

Si parla sempre di malasanità ma io volevo raccontare un’esperienza positiva che ho vissuto nell’ambulatorio di dermatologia dell’ospedale di Faenza dal dottor Gianluca Mio. Mio marito doveva fare un controllo e il dottor Mio lo ha effettuato dando ottimi consigli e con particolare gentilezza.

Francesca Casamenti