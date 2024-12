Ripristino della Casa residenza anziani di Conselice: il ruolo dei volontari dopo l'alluvione

Con l’ultima mano di vernice bianca e l’arrivo dei mobili d’arredo donati dalla Pro loco e dal Rotary di Bologna, distretto 2072, si va a concludere il ripristino del piano interrato della Casa residenza anziani ‘Jus Pascendi’ di Conselice. Pennelli e rulli sono stati presi in mano da un gruppo di volontari che lo scorso sabato si sono dati appuntamento alla struttura per diventare imbianchini per un giorno.

La casa di residenza, gestita dall’Asp Bassa Romagna, era stata colpita, come gran parte degli edifici del territorio, dall’alluvione di maggio del 2023. "C’era circa un metro e venti di acqua negli uffici amministrativi - spiega la responsabile di struttura, Nadia Samorini -, nel piano seminterrato c’è anche il locale macchine dell’ascensore che è andato in blocco. Molte attrezzature sono andate perse, ma molte altre le avevamo portate ai piani superiori dalla sera prima".

L’acqua è arrivata la sera del 17 maggio, mentre le piogge incessanti erano iniziate il 16. "Avevo paura che non reggessero le fogne - spiega Samorini - per questo avevo iniziato a far spostare le cose su, mai avrei pensato che arrivasse l’acqua del fiume". Gli ospiti sono sempre rimasti al primo e secondo piano, mai evacuati dalla struttura, mentre il personale si è arrangiato come poteva, soprattutto nei primi tre giorni. "L’acqua è rimasta per ben 10 giorni - spiega la responsabile - con i vigili del fuoco che ogni giorno la pompavano via e lei ritornava, ma alla fine ce l’hanno fatta".

Insieme all’acqua è arrivato anche un nuovo ospite, un pesce rosso, che adesso è in un bell’acquario a far compagnia a tutti. Lo hanno chiamato Camillo. Naturalmente i muri, imbevuti di acqua, sono stati ripuliti dall’intonaco affinché potessero asciugare il più possibile, per permettere poi i lavori di ripristino. Dopo oltre un anno è stato rifatto l’intonaco e sono stati ordinati i nuovi mobili di arredo degli uffici "oltre a una nuova sala per il relax degli operatori".

Il tocco finale è stato proprio l’intervento dei volontari che hanno così dimostrato, ancora una volta, l’attaccamento della comunità di Conselice alla struttura. Ai ringraziamenti della coordinatrice si sono aggiunti anche quelli pubblici del sindaco, Andrea Sangiorgi. "Un ringraziamento alla coordinatrice Nadia Samorini e a tutto il personale della casa di riposo, custodi ogni giorno dei nostri anziani, parte vulnerabile della comunità, ma anche vera memoria storica del nostro territorio. Un grazie speciale va alle cittadine e ai cittadini che hanno deciso di dedicare il loro sabato a questa attività sicuramente concreta, ma anche colma di un profondo significato sociale e umano. Questo a dimostrazione, ancora una volta, che quella di Conselice è una comunità sempre pronta a spendersi in aiuto delle persone e del paese in cui viviamo".