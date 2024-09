Rombano i motori del gran premio Nuvolari

Appuntamento imperdibile, domenica 22 settembre, per gli appassionati di auto storiche. Verso le 9.45 del mattino (dopo Faenza e Cotignola), le piazze di Lugo sarà invasa dalle oltre trecento vetture che prenderanno parte alla 34esima edizione del gran premio Nuvolari, una delle più importanti manifestazioni dedicate alle auto storiche al mondo, in partenza domani, giovedì 19, da piazza Sordello di Mantova con le verifiche sportive e tecniche ante gara. L’itinerario di 1.100 km sarà percorso in tre tappe che porteranno i trecento equipaggi provenienti dai cinque diversi continenti ad attraversare strade e paesi di quattro regioni, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Toscana. Particolarità di questa edizione, che offre al pubblico la visione dei modelli prodotti fra il 1923 e il 1981 di 35 case automobilistiche, saranno ben 85 vetture risalenti al periodo precedente alla seconda guerra mondiale e le oltre 100 appartenenti agli anni ’50. Il passaggio a Lugo si inserisce nel contesto della terza tappa, quella che porterà gli equipaggi a tornare verso Mantova per la chiusura della manifestazione. Le altre due consentiranno alle vetture di raggiungere, nella giornata di venerdì 20, la città di Modena e, sabato 21, quella di Rimini, passando per la Toscana.

Domenica il centro di Lugo farà per la prima volta da scenario alla prova di regolarità cronometrata. Il confronto permetterà al pubblico di ammirare con calma le vetture storiche in gara, durante la passerella percorsa ad una velocità compresa fra i 18 ed i 20 km/h. Le auto provenienti da Faenza attraverso Cotignola, entreranno a Lugo da via Matteotti verso le 9.45 del mattino. La prova di regolarità cronometrata si svolgerà nelle piazze Baracca, Trisi e Martiri. Al termine, gli equipaggi costeggeranno il Pavaglione per poi tornare indietro da piazza Trisi in direzione Cà di Lugo. Successivamente la carovana si dirigerà verso Conselice per poi procedere alla volta di Ferrara e quindi di Mantova. Le auto storiche saranno introdotte, durante la gara, da una decina di vetture moderne, messe ugualmente alla prova. "La tappa del gran premio Nuvolari si traduce per la città in un valore aggiunto – ha sottolineato l’assessore alla cultura, Gianmarco Rossato – che celebra anche il suo stretto rapporto con il mondo dei motori".

Monia Savioli