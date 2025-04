Rosetti Marino a gonfie vele. Quadruplicati gli utili

Il gruppo Rosetti Marino di Ravenna - attivo nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti per l’eolico, l’oil&gas, la carbon neutrality e la cantieristica navale e quotato su Euronext Growth Milan - ha chiuso il 2024 con ricavi consolidati pari a 582,6 milioni (359,1 milioni nel 2023) e quadruplicato i suoi utili; deciso un dividendo di 2 euro per azione che verrà pagato dal 21 maggio. Ieri il titolo a Milano ha chiuso a 48 euro, in crescita del 2,13%.

Il Cda ha approvato ieri il bilancio 2024 e il significativo incremento dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (62,2%) è riconducibile al settore oil&gas, che ha realizzato ricavi per 418 milioni (315 milioni nel 2023) e al settore renewables & carbon neutrality, che ha realizzato un volume d’affari di 164 milioni (32 milioni nel 2023), mentre il settore navale ha contribuito all’attività produttiva con un milione di euro (12 milioni nel 2023).

Il portafoglio ordini ammontava a fine 2024 a 1,16 miliardi di euro (818 milioni al 31 dicembre 2023) ed era composto da 622 milioni nel settore oil&gas (341 milioni al 31 dicembre 2023), 538 milioni nel settore renewables & carbon neutrality (477 milioni al 31 dicembre 2023). Il margine operativo lordo (Ebitda) consolidato è stato di 53,7 milioni di euro, pari al 9,21% dei ricavi (erano stati 21,9 milioni nel 2023 pari al 6,11% dei ricavi). L’incremento dell’Ebitda è una diretta conseguenza dell’incremento del volume di affari e il risultato netto consolidato è stato di 29,98 milioni contro 7,04 milioni del 2023.

La posizione finanziaria netta consolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 31 dicembre 2024 è positiva (con eccedenza di cassa) per 176,2 milioni di euro, rispetto a 126,8 milioni di euro al 30 giugno 2024. La variazione è principalmente riconducibile a un anticipo versato da un cliente per lavori avviati nell’esercizio 2024.

Il Cda, a seguito della prematura scomparsa del consigliere Giorgio Zuffa, ha inoltre deliberato di nominare per cooptazione Francesca Mambelli alla carica di consigliera fino alla più prossima assemblea della società. L’assemblea degli azionisti si terrà, in prima convocazione, il 30 aprile 2025 alle ore 11 e, occorrendo, in seconda convocazione il 5 maggio sempre alle 11 presso la sede legale a Ravenna in Via Trieste n. 230.