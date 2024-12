"Rossini, cruciale la convenzione"

Cruciale e strategico per il futuro del teatro Rossini e della stessa Lugo, a patto di lavorare su un progetto di rilancio credibile. Il consigliere Pd Marco Scardovi considera in questi termini il rinnovo della convenzione con la Fondazione Teatro Rossini, varato durante l’ultimo consiglio comunale. "La Fondazione Teatro Rossini nacque con l’obiettivo di consolidare il nostro teatro come polo di eccellenza, capace di porsi al pari delle istituzioni culturali più prestigiose della regione. Questo rinnovo – sottolinea – è ora cruciale per proseguire su questa strada e garantire al teatro, ora ancora chiuso, la possibilità di operare in autonomia, riducendo progressivamente la dipendenza dai bilanci comunali grazie a una diversificazione delle risorse economiche. Il progetto di rilancio che ne conseguirà dovrà essere credibile sostenibile e orientato a un orizzonte di medio-lungo periodo, capace di coinvolgere la comunità e il territorio in un dinamico processo di crescita culturale e sociale".

Dall’alluvione del maggio 2023 il Rossini è ancora chiuso. Quando l’acqua lo ha invaso, aveva riaperto da poco, dopo gli interventi di adeguamento degli impianti che avevano richiesto tempo. "Quello che abbiamo di fronte – continua Scardovi – potrebbe essere l’inizio di una fase cruciale per il rilancio del teatro Rossini, ma deve essere accompagnato da scelte coraggiose, sul piano politico e artistico. Al di là della riapertura del teatro, che non può prescindere dallo sviluppo di un progetto culturale solido, le sfide principali che abbiamo di fronte riguardano la sostenibilità del tutto nel lungo periodo e la capacità di attrarre risorse esterne e non compromettere la qualità che ha sempre contraddistinto il nostro teatro. Sfide complesse, che ritengo vadano vissute come opportunità uniche per costruire un progetto di ripartenza capace di rilanciare Lugo come città all’avanguardia".