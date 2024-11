Rossini Open, ultima tappa. Chiude l’Orchestra Olimpia

Ultima tappa del festival itinerante ’Rossini Open’, che termina il tour musicale in giro per Lugo con il quindicesimo concerto dell’edizione. L’atto conclusivo del festival, che ha portato a Lugo musicisti e orchestre da tutto il mondo, si terrà questa sera alle 20.30 nella Chiesa del Carmine (Piazza Trisi 3).

Per l’occasione, ci sarà il debutto dell’Orchestra Olimpia, formazione con sede a Pesaro e composta da sole donne, fondata nel 2018 da un’idea di Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta: attraverso concerti ed eventi, seminari, conferenze, lezioni concerto, diffusione di repertorio poco noto anche in sinergia con le arti performative, l’Orchestra Olimpia mira a promuovere la parità di genere, il diritto agli studi musicali e i diritti umani. Il 20 gennaio 2024 l’orchestra si è esibita alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per l’inaugurazione di ’Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura’, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, autorità politiche e culturali e ottomila spettatori.

A Lugo l’Orchestra Olimpia diretta da Francesca Perrotta sarà impegnata in un programma di grande varietà che aprirà con la Sinfonia dal ’Signor Bruschino’ di Gioachino Rossini e proseguirà con il ’Concerto per pianoforte e orchestra n. 9’ in mi bemolle maggiore KV 271 ’Jeunehomme’ di Wolfgang Amadeus Mozart: solista al pianoforte la fondatrice dell’orchestra Roberta Pandolfi. Chiuderà il concerto, e l’intero festival, il brano ’Musica per archi, trombe e percussione’ della compositrice polacca Grazyna Bacewicz, considerata una delle più grandi musiciste del secolo scorso.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Biglietti in vendita online sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

Biglietti in vendita anche nella sede dello spettacolo, disponibili ad un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per info e prenotazioni: 0545-299542, www.teatrorossini.it.