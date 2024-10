’Rotte’, tra musica e arte

Stasera alle 21, nel museo Carlo Zauli di Faenza (in via della Croce 6), si terrà il secondo appuntamento della rassegna ’Ulysses - Esplorazioni Sonore’, organizzata dall’associazione musicale ’Fattorini’.

Stasera saranno protagonisti il flautista Domenico Banzola, il clarinettista Michele Fontana e il chitarrista Stefano Cardi. Verranno eseguite musiche in prima esecuzione assoluta dei compositori Andrea Siano e Graziano Riccardi (autori del brano ’Tre sta a due come due sta a tre’), Andrea Mannucci (’I suoni dell’anima’), Franca Bettoli (’Introduzione e fuganera’), Paolo Geminiani (’Elegìa V’) e Aurelio Samorì (’Tre aforismi con dediche’). In programma anche ’Perflautoerchitarra’, una composizione di Ada Gentile.

’Rotte’, il titolo assegnato al programma, è stato ispirato da relazioni possibili tra musica e altre attività umane, non solo artistiche: dedalo di carteggi nautici e linee invisibili, groviglio poliforme di orizzonti, ricerche, sperimentazioni e scommesse artistiche caratterizzanti i nostri tempi.

Il costo dell’ingresso è di 5 euro, mentre il biglietto ridotto è di 3 euro (ma l’ingresso è gratuito per i soci dell’associazione Fattorini e Amici dell’Arte).

La rassegna ’Ulysses’ è organizzata in collaborazione con Comune di Faenza, Museo Diocesano, Museo Zauli, Istantanea, Amici dell’Arte, Simc.