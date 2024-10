"Rotto l’argine del Pontazzo. Danni alla riserva naturale"

"Percorro la via Baiona tutti i giorni per motivi di lavoro, ed ho notato che l’argine che divide l’acqua salata con l’acqua dolce, e forma il lago del Pontazzo, è rotto da oltre 5/6 mesi davanti allo stabilimento di Marcegaglia". Tale commistione "modifica tutta la fauna e la flora che si era creata , e c’era tutto il tempo per risanare l’argine". Questa la segnalazione effettuata da una cittadina a Lista per Ravenna, che ha poi effettuato, come racconta il capogruppo Alvaro Ancisi, alcuni accertamenti. Che, riporta il consigliere, "hanno messo in evidenza la frattura dell’argine e la miscela che produce, soprattutto a lungo andare, tra le acque del Pontazzo e il canale a lato della via Baiona, a cui concorrono lo scolo Valtorto e quello di via Cupa. Questa pialassa, definita piuttosto Chiaro del Pontazzo, è una riserva naturale della “Rete Natura 2000“". Quest’ultima si regge "su un delicato equilibrio dolce/salato", compromesso dalla rottura dell’argine. "Il miscuglio delle acque del Pontazzo, con quelle di due scoli, non può non aver prodotto danni rilevanti al chiaro del Pontazzo, incluse flora e fauna".