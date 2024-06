Rubano una bicicletta. Ripresi dalle telecamere

Allertati dalla chiamata di una cittadina perché il figlio aveva appena patito il furto della propria bici in Piazza Mameli, gli agenti della Polizia Locale si sono messi immediatamente sulle tracce dei ladri consultando le immagini dei sistemi di videosorveglianza urbana. È stato così che, nel giro di poco, è stato possibile individuare due persone (le stesse che pochi giorni fa erano state sgomberate dai magazzini dell’ex Silos Granari del Candiano), visibili nel filmato nell’atto di rompere il lucchetto ed asportare il mezzo. Si tratta di un uomo e una donna di origini africane. Rintracciati dopo alcune ricerche in città nei luoghi in cui altre volte erano stati identificati, principalmente in zona stazione, entrambi sono stati denunciati a piede libero e, sulla scorta delle informazioni circa le loro abitudini, è stato possibile ritrovare la bici e restituirla al legittimo proprietario (foto).