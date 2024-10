Russi potenzia l’illuminazione . Quattro milioni e 5 mesi di lavori

A Russi sono iniziati gli interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica cittadina che riguarderanno tutto il territorio comunale. Il progetto prevede la sostituzione con lampade a led di ultima generazione di tutti i corpi illuminanti che ancora utilizzano vecchie tecnologie, la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria quali la riqualificazione e sostituzione di sostegni, l’adeguamento di quadri elettrici e sostituzione di linee elettriche obsolete. Opereranno parallelamente sul territorio da una a tre squadre.

"La parte dei lavori di efficientamento durerà circa cinque mesi, durante i quali si cercherà di limitare al minimo i disagi – spiega una nota del Comune – . Una delle prime vie da cui partiranno i lavori sarà via Giuseppe Di Vittorio e a seguire le altre in progetto. Si precisa che i lavori proseguiranno tenendo conto delle condizioni meteorologiche e che una volta iniziata la sostituzione in una strada può essere che la stessa sia ripresa in più lavorazioni, in quanto spesso le vie afferiscono a quadri differenti o sono presenti diverse tipologie di punti luce. Dal momento che potranno verificarsi dei momentanei disservizi collegati ai lavori, il Comune si scusa preventivamente con i cittadini. A regime si stima infatti che la rete di illuminazione pubblica efficientata vedrà ridotti di oltre il 60% i propri consumi energetici".

I corpi illuminanti di nuova installazione utilizzano la tecnologia led, quindi emettono una luce più “bianca”, diversa rispetto a quella attuale di colore giallo. I lavori, affidati alla società vicentina City Green Light, rientrano in un appalto dall’importo complessivo di oltre 4 milioni e 200 mila euro, un cosiddetto “contratto di rendimento energetico” che prevede l’affidamento, ad un unico soggetto, di un insieme di servizi.

