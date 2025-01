Russo ha preso per mano la Consar: "Il primo posto? Per ora niente calcoli"

Nelle mani di Nino. La Consar si gode la leadership solitaria in classifica e si affida alla regìa di Antonino Russo. Il ventenne regista sorrentino di Vico Equense ha definitivamente preso le redini della squadra, meritandosi anche la ribalta individuale. Era capitato altre due volte ed è successo di nuovo a Porto Viro, domenica scorsa, nel 3-0 esterno che, a otto turni dalla fine della regular season, ha garantito la fuga dei giallorossi. "Il titolo di mvp – ha commentato Russo – è un qualcosa in più, per una stagione che già sta andando davvero molto bene. A dire il vero, il premio individuale mi interessa relativamente. Quello che mi preme molto di più è migliorare il sistema di squadra e portare in campo le situazioni di gioco che proviamo in allenamento durante la settimana. L’importante è che i meccanismi funzionino bene. Questo è l’aspetto che mi rende felice".

Già contro Siena, di recente sconfitta 3-0 al Pala de André, la Consar aveva dato l’impressione di rendere facili cose complicate. A Porto Viro, contro un avversario che non era da sottovalutare, la dinamica si è ripetuta: "Porto Viro – ha proseguito il palleggiatore campano, alla seconda stagione in giallorosso – veniva da un momento complicato, mentre noi eravamo e siamo in fiducia. Sapevamo che la chiave sarebbe stata quella di entrare subito in partita. Questo approccio ultimamente ci sta riuscendo abbastanza bene. Rispetto alle ultime partite abbiamo fatto anche un salto di qualità nella gestione dei vantaggi accumulati nel corso dei singoli set. In tal modo non abbiamo dato spazio agli avversari per organizzare la rimonta, impedendo loro, di fatto, di entrare in partita. La nostra arma principale è stata la battuta. Al di là del numero di ace, il livello è stato molto alto, costringendo la ricezione di Porto Viro a tenere la palla staccata da rete".

Domenica, alle 16, al Pala de André, per l’anticipo della sesta di ritorno, è in arrivo il fanalino di coda Palmi, reduce però da due vittorie di fila. La capolista dovrà dunque prestare la massima attenzione a non scivolare sulla buccia di banana: "In questo momento – ha aggiunto Nino Russo – la classifica ha un valore molto relativo, che a noi, peraltro, interessa poco. In questa fase della regular season, la nostra maggior preoccupazione è quella di giocare bene. I risultati arrivano di conseguenza, perché siamo una squadra competitiva. Non ci poniamo limiti, vedremo a fine stagione dove saremo collocati in classifica e tireremo le somme".