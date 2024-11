Saluto al prefetto in Questura

Tempo di saluti per il prefetto Castrese de Rosa, trasferito a Catanzaro e ricevuto dal questore Lucio Pennella (foto sopra). Nell’occasione il prefetto ha rimarcato la professionalità e l’umanità dimostrate quotidianamente dagli operatori di polizia nell’espletamento dei vari servizi d’istituto, esaltando lo spirito di squadra costruito in questi anni caratterizzati, tra l’altro, dai gravi eventi calamitosi che hanno colpito il nostro territorio. "Il questore – si legge in una nota – , nell’omaggiare il prefetto con un dono celebrativo del suo periodo trascorso in provincia, ne ha riconosciuto l’alto profilo istituzionale, le spiccate doti di coordinamento e la capacità di cogliere le esigenze dei cittadini, dimostrando vicinanza alla comunità intera". Sempre ieri mattina Il presidente del Comitato Territoriale Welfare Gente di Mare, Carlo Cordone (nella foto piccola), ha incontrato il prefetto per consegnargli, il mosaico raffigurante la Stella di Galla Placidia, con incisione dedicata ai marittimi " da sempre le stelle guidano i naviganti e abbracciano il loro sogni".