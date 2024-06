Santa Balera in tour

Oggi pomeriggio alle 16, al centro commerciale ESP di Ravenna, si esibiranno per la prima data del tour estivo i Santa Balera, la ‘generazione Z’ del liscio. L’orchestra è composta da musicisti e ballerini con un’età media di vent’anni e il più giovane è il bassista appena dodicenne, è nata da un’idea di Giordano Sangiorgi, patron del Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, e ha allestito una scaletta rivisitata dei principali ‘giganti del liscio’ affiancata da alcuni inediti.

La formazione si è fatta notare anche all’ultimo festival di Sanremo con 13 milioni e mezzo di spettatori per ‘Romagna Mia’, brano di Secondo Casadei che compie 70 anni ed è stato premiato all’Ariston da Amadeus con una targa Siae.

Una ventina le date in programma per tutta la stagione estiva, eccone alcune in Emilia-Romagna: dopo l’esordio al centro commerciale Esp i Santa Balera si esibiranno al Liscio Street Parade di Rimini del 14 giugno, per poi tornare in provincia con due date a Faenza il 15 e 16 giugno, parteciperanno poi a iniziative in occasione della Notte Rosa il 4 luglio a Rimini e il 7 a Gatteo Mare, per poi proseguire alla Rocca Sforzesca di Forlì il 20 luglio, ai Trepponti di Comacchio il 2 agosto, alla sagra del buongustaio a Reda, all’ippodromo di Cesena il 20 agosto, alla sagra delle sfogline a Massalombarda, per chiudere il 4 ottobre al Mei di Faenza.