Sapir, utile d’esercizio di 8 milioni

Approvato dai soci il bilancio dell’esercizio 2023 della Sapir e la relazione sulla gestione degli Amministratori. Il bilancio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile d’esercizio di 8,508 milioni di euro. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 presenta un valore della produzione di 80,250 milioni di euro e un utile d’esercizio di 8,771 milioni di euro.

Si incrementa, da 127,034 a 133,072 milioni di euro, il patrimonio netto del gruppo, nell’interesse di tutti gli azionisti, tra i quali i soci pubblici costituiscono la maggioranza. La movimentazione complessiva di merci varie e prodotti liquidi dei terminal del gruppo si è assestata nel 2023 intorno ai tre milioni di tonnellate e sono stati effettuati investimenti per circa 17,4 milioni di euro.

"L’anno 2023 – spiega il Gruppo Sapir in una nota – è stato influenzato da eventi straordinari che hanno portato un decremento dei traffici ma si evidenzia l’inizio di attività atte a diversificare ulteriormente le merceologie trattate dal Gruppo quali l’automotive, che fungerà da volano per creazione del terminal in Trattaroli destra e la creazione, con un importante armatore, di un consorzio che offre servizi innovativi utile a reperire maggiori traffici".

